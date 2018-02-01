Mesut Özil'den rekor imza

Premier League ekiplerinden Arsenal, transfer döneminin hemen ardından Mesut Özil ile yeni sözleşme imzaladı.
Transfer döneminde kadrosunu Aubameyang'ı katan Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi biten Mesut Özil ile yeniden anlaştı.
ARSENAL TARİHİNİN EN ÇOK KAZANANI OLDU
Arsenal'den yapılan açıklamada, yıldız oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mesut, yeni sözleşmesiyle birlikte Arsenal'den haftada 350 bin sterlin kazanacak. Mesut, böylece Arsenal tarihinin en fazla kazanan futbolcusu unvanını da ele geçirdi.
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Mesut Özil, 2013'ten bu yana Arsenal ile 182 maçta forma giyerken 36 gol, 61 asistlik performans sergiledi.