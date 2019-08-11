Mesut Özil'e saldırı olayında 2 Türk yakalandı

Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, yaklaşık 2 hafta önce Londra'da bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yıldız futbolcunun yara almadan kurtulduğu olaya ilişkin 2 Türk'ün gözaltına alındığı belirtildi.
2 TÜRK MAHKEMEYE ÇIKARILACAK
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Mesut Özil'in evinin yakınlarında yakalanan F. Ercan ve S. Ekinci isimli kişilerin 6 Eylül'de mahkeme karşısına çıkarılacağı kaydedildi. Gözaltına alınanların saldırıyı gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri ise açıklanmadı.
Mesut Özil bıçaklı saldırıya uğradı - VİDEO
Haberin detaylarında ise Mesut Özil ve 30 yaşındaki futblcuyu saldırıdan kurtaran takım arkadaşı Sead Kolosinac'a 24 saat koruma verildi.
Öte yandan iki oyuncu da güvenlik gerekçesiyle Newcastle United maçının kadrosuna alınmadı.