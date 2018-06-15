Mesut Özil'in bayram mesajı

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile Erdoğan'ı ziyaret eden yıldız futbolcu, Alman taraftarların tepkisini toplamıştı.

Türk ve Müslüman olduğunu her fırsatta dile getiren Mesut, bu kez de Twitter hesabından bir bayram mesajı paylaştı.

İYİ BAYRAMLAR

"EID MUBARAK" yazılı dua ettiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan 29 yaşındaki futbolcu, sevenlerinin bayramını kutladı.

Erdoğan ile görüştüğü için çıldıran Almanların bu paylaşıma nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu.