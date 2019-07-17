Mesut Özil'in yeni tarzı

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil'in adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyor.

MESUT SAÇLARINI BOYATTI

Ancak Türk kökenli Alman yıldızın Premier Lig ekibiyle devam eden sözleşmesi ve yüksek yıllık kazandı bu transferi pek mümkün kılmıyor. Arsenal'de mutsuz olduğu konuşulan 30 yaşındaki futbolcu bu kez transfer haberleri dışında gündeme geldi.

Yeni sezon öncesi Arsenal'in kampında yer alan Mesut Özil, saçlarını platin rengine boyattı. Tarzını değiştiren yıldız orta saha, fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Öte yandan Mesut'un Arsenal'den takım arkadaşı Aubameyang, oyuncunun yeni stilini ABD Milli Takımı'yla Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Megan Rapinoe'ye benzetti.

(Aubameyang'ın paylaşımı)