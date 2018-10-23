Mesut Özil'li Arsenal'dan üst üste 7. galibiyet

Süper Lig'in 9. haftasında 4 Büyük de kazanamazken, Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un zirve takibi sürdü.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, sahasında B.B Erzurumspor'u ağırlayan Trabzonspor rakibiyle 0-0 berabere kalarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

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F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

Sivasspor ile 0-0 berabere kalan F.Bahçe, 9. haftayı 9 puanla 15. sırada tamamladı. Maç sonu konuşan İsmail Köybaşı, "Birlikte olmak için kahvaltı yapıyoruz ama yine de top çizgiyi geçmiyor" dedi.