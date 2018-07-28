1 Adidas Beşiktaş ile Pirates'e aynı formayı tasarladı Bu sezon birçok takıma benzer formalar tasarlayan Adidas, bu kez olayı iyice abarttı. Çünkü Beşiktaş ile Güney Afrika ekibi Orlando Pirates için çıkarılan kırmızı formalar neredeyse aynı.

2 Pepe'ye İngiltere'den 7 milyon pound Beşiktaş yönetimi Vida, Quaresma ve Negredo'dan sonra Pepe'yi de satılabilir oyuncular arasına aldı. Portekizli oyuncu için İngiltere'den teklif var.

3 Mesut sahaya kaptan çıktı, PSG'ye gol attı Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal'in PSG ile oynadığı maça Mesut Özil kaptan olarak çıktı. Mesut maçın ilk golünü de attı.

4 Çermikspor, Kolombiyalılarla çeviri programıyla anlaşıyor Diyarbakır Süper Amatör Lig ekibi Çermikspor'un yeni transferleri Alberto ve Alejandro'yla Çermik'te İspanyolca bilen olmadığı için çeviri uygulaması üzerinden konuşuluyor.

5 Türkiye, Mesut Özil sayesinde EURO 2024'ü kazanabilir Alman basını, Mesut Özil'e yapılan ırkçı saldırılar yüzünden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya yerine Türkiye'nin kazanabileceğini yazdı.

6 Ali Koç'un kulübe hibe ettiği para Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç'un kulübe 50 milyon dolar hibe ettiği açıklandı.

7 Muslera: Galatasaray'da kalacağım Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, gelen tekliflerle ilgilenmediği ve takımda kalacağını açıkladı.

8 Fikret Orman, Harun için Bursa'yla görüştü Fikret Orman, Bursaspor Başkanı Ali Ay'la Harun Tekin transferi için görüştü, Orman, transferi takasla bitirelim önerisinde bulundu.

9 Fatih Terim, Ozan Tufan transferini yalanladı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı istediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.