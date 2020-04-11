Mesut Urgancılar: TFF, Beşiktaş'ı şampiyon ilan etmeli

Caner Erkin'in eski takımı Fenerbahçe'ye geri döneceği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan menajer Batur Altıparmak, "Ortada böyle bir durum yok" dedi.

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından alışveriş yapmak için sokağa dökülen bazı insanlar, birbiriyle kavga etmişti. Bu görüntülerden sonra Abdülkadir Ömür'den imalı bir paylaşım geldi.

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun, sportif direktörlük ve idari menajerlik görevlerini üstleneceği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, Ömer Bayram'ın 2021'de bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı. 2 milyon 940 bin lira alan Ömer'in maaşı ise 10 milyon liraya çıkarılacak.

Avrupa'da ve dünyada sezon sonu birçok futbolcu boşa çıkacak. İşte aralarında Gomis ve Cavani gibi yıldızların da yer aldığı o liste...

1 Allahyar antrenmanlara devam ediyor Fenerbahçe'de henüz beklentileri karşılayamayan Allahyar Sayyadmanesh, karantina günlerinde evde çalışmalarını sürdürüyor.

2 Emre Belözoğlu'nun yeni görevi Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun, sportif direktörlük ve idari menajerlik görevlerini üstleneceği öğrenildi.

3 Abdülkadir Ömür'den sokağa çıkan insanlara gönderme Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından alışveriş yapmak için sokağa dökülen bazı insanlar, birbiriyle kavga etmişti. Bu görüntülerden sonra Abdülkadir Ömür'den imalı bir paylaşım geldi.

4 Rüştü Reçber koronavirüsü yendi Yeni tip koronavirüs tedavisi gören eski milli kaleci ve TFF Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı.

5 Şener ayrılmak istediğini yönetime bildirdi Galatasaray'da yedek kulübesine hapsolan Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı yönetimle görüşerek oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini bildirdi.

6 Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, Ömer Bayram'ın 2021'de bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı. 2 milyon 940 bin lira alan Ömer'in maaşı ise 10 milyon liraya çıkarılacak.

7 Galatasaray Twitter'da ilk 5'e girdi Galatasaray'ın Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında Twitter'daki etkileşimi, Fenerbahçe galibiyetinin de etkisiyle 20 milyonu buldu.

8 Yasin Öztekin saçlarını kesti Berberlerin kapalı olması nedeniyle kendi kendini tıraş eden futbolculardan biri de Yasin Öztekin oldu.

9 Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in, yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.