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Mesut Urgancılar: TFF, Beşiktaş'ı şampiyon ilan etmeli

Mesut Bakkal'ın Galatasaray'dan teşvik primi aldığını itiraf etmesinin ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi, 1986-87 şampiyonluğunun kendilerine verilmesini istedi.

| AA
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Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, teknik direktör Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta geçen teşvik primi iddiaları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını ve 1986-87 sezonunun şampiyonu ilan edilmeleri gerektiğini söyledi.

"EVDE OTURACAĞINIZA ŞAMPİYONLUĞUMUZU VERİN"

Urgancılar yaptığı yazılı açıklamada, "Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde TFF'ye bir başvuruda bulunduk, cevabını bekliyoruz. Evde boş oturmak yerine '1986-87 şampiyonu Beşiktaş' açıklaması yapıp, özür dileyebilirler." ifadelerini kullandı.

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