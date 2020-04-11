Mesut Urgancılar: TFF, Beşiktaş'ı şampiyon ilan etmeli

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, teknik direktör Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta geçen teşvik primi iddiaları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını ve 1986-87 sezonunun şampiyonu ilan edilmeleri gerektiğini söyledi.
"EVDE OTURACAĞINIZA ŞAMPİYONLUĞUMUZU VERİN"
Urgancılar yaptığı yazılı açıklamada, "Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde TFF'ye bir başvuruda bulunduk, cevabını bekliyoruz. Evde boş oturmak yerine '1986-87 şampiyonu Beşiktaş' açıklaması yapıp, özür dileyebilirler." ifadelerini kullandı.