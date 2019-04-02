Mesut ve İlkay'a ırkçılık yapan Grindel istifa etti

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti. İstifa nedeninin Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Hryhoriy Surkis'in hediye ettiği 78 bin euro'luk saat olduğu ortaya çıktı.

Grindel'in, aldığı hediye ile ilgili Almanya Futbol Federasyonu yönetimini ve ilgili birimlere bilgi vermediği belirlendi. 57 yaşındaki spor adamı, medyaya yansıyan bu olay sonrası baskılara direnemeyip istifa etti.

İstifasını sunan Grindel'in yerine ise 35 yaşındaki futbolcu Phillip Lahm'ın getirileceği öne sürüldü.