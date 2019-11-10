İngiliz Mirror gazetesi, gündeme bomba gibi düşün bir video yayınladı.

Gazetenin ele geçirdiği görüntülerde Mesut Özil'e saldıran Ashley Smith’in hücresinde iki dakika boyunca dayak yediği görülüyor.

O BEN DEĞİLDİM DEDİ

Yüzü kanlar içinde kalan hırsızın, “Göremiyorum. O ben değildim. Tanrı üstüne, çocuğumun hayatı üstüne yemin ediyorum o ben değildim” dediği duyuluyor.

Smith’e saldıran tutuklunun ifadesine göre Smith, bir arkadaşının annesini soymuş.

Mesut'a saldıran Ashley Smith'i cezaevinde dövdüler ViDEO

Cezaevine gizlice sokulan bir telefonla çekildiği anlaşılan görüntü sonrasında dışarıdaki bir kişiye ulaştırılıyor. O kişi da bu videoyu Whatsapp’ta paylaşıyor ve Mirror’ın eline geçiyor.

SMİTH'İN AVUKATI: HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM

Smith’in avukatı, müvekkilinin hayatından endişe ettiğini aktardı.

Saldırının ardından video yardımıyla duruşmaya bağlanan Smith’in başının etrafında havlu olduğu görülüyordu.

Duruşmada, 38 ayrı suç kaydı bulunan Smith’e 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Diğer saldırgan Jordan Northover hakkındaki karar ise daha sonra verilecek.