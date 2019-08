Mesut'la Kolasinac takıma dönüyor

Geçtiğimiz haftalarda Londra'da alışveriş yaptıkları esnada bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra mental sağlıklarının tamamen iyi olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmayan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, takıma dönüyor.

Premier Lig'in ikinci haftası kapsamında Cumartesi günü Burnley ile karşılaşacak Arsenal'de teknik direktör Unai Emery, Mesut ve Kolasinac'ın maç için yüzde 100 hazır olduklarını açıkladı.

BİZİM İÇİN İYİ HABER

"Bu bizim için bir haber. Cumartesi günkü maçta bize yardımcı olabilirler." diyen Emery sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Benim odak noktam pozitif olmak ve oyuncuların zihinlerinde yüzde 100 hazır olmalarını sağlamak. Mesut ve Kolasinac'ın bizimle olmalarına, antrenmanlara dönmelerine, futbol hakkında düşünmelerine yardım etmek istiyorum. Her şeyden önce, her antrenman seansına ve her maça odaklanmalarını istiyorum."

Mesut Özil ve Sead Kolasinac, geçtiğimiz haftalarda Londra'da alışveriş yaptıkları esnada bıçaklı saldırıya uğramıştı. Olaydan her iki isim de yara almadan kurtulmuştu.

Saldırının failleri Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci 8 Ağustos'ta Mesut Özil'in Londra'daki evinin yakınlarında tutuklanmıştı. Her iki isimde 6 Eylül'de Highbury Corner Magistrates Mahkemesi'ne çıkacaklar.