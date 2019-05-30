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Mesut'tan kendisini ıslıklayanlara İngilizce küfür

Chelsea-Arsenal maçında iyi bir performans sergileyemeyen Mesut Özil, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara küfretti.

| Haber Merkezi
Mesut'tan kendisini ıslıklayanlara İngilizce küfür
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UEFA Avrupa Ligi final maçında iki İngiliz devi karşı karşıya geldi.

Chelsea, Bakü'de oynanan final maçında ezeli rakibi Arsenal'i 4-1 gibi flaş bir skorla yenerek kupanın sahibi oldu.

ARSENAL YİNE FİNAL KAYBETTİ

Genellikle çıktığı finalleri kaybeden Arsenal'de, kupayı kaptırmanın üzüntüsünü yaşayan İngiliz taraftarların hedefinde Mesut Özil vardı.

Maç boyunca iyi bir performans sergileyemeyen Türk asıllı Alman futbolcu, oyundan alınırken ıslıklandı.

Mesut'un, kendisini protesto eden taraftara ve teknik direktör Emery'ye İngilizce küfrettiği (f...king p...) görüldü. 

İşte o anlar:

Mesut'tan kendisini ıslıklayanlara İngilizce küfür - İZLE

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