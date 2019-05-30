UEFA Avrupa Ligi final maçında iki İngiliz devi karşı karşıya geldi.

Chelsea, Bakü'de oynanan final maçında ezeli rakibi Arsenal'i 4-1 gibi flaş bir skorla yenerek kupanın sahibi oldu.

ARSENAL YİNE FİNAL KAYBETTİ

Genellikle çıktığı finalleri kaybeden Arsenal'de, kupayı kaptırmanın üzüntüsünü yaşayan İngiliz taraftarların hedefinde Mesut Özil vardı.

Maç boyunca iyi bir performans sergileyemeyen Türk asıllı Alman futbolcu, oyundan alınırken ıslıklandı.

Mesut'un, kendisini protesto eden taraftara ve teknik direktör Emery'ye İngilizce küfrettiği (f...king p...) görüldü.

İşte o anlar:

Mesut'tan kendisini ıslıklayanlara İngilizce küfür - İZLE