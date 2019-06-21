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Mesut'un Fener'e transferi bu sene de yattı

Acun Ilıcalı, Mesut Özil konusunda topu Ali Koç'a attı, Koç da Ilıcalı'nın işi bitirmesini istedi.

Mesut'un Fener'e transferi bu sene de yattı
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Fenerbahçe'nin dün akşamki yardım programında gündem Mesut Özil'di.

"BİR GÜN FORMA GİYECEK"

Mesut'la konuştuğunu belirten Acun Ilıcalı; "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" dedi.

Acun Ilıcalı: Mesut Özil bir gün Fenerbahçe’ye gelecek ViDEO

KOÇ GÖREVİ ACUN'A VERDİ

Bu sözler üzerine Ali Koç ise; "Konuş da iki yıl sonrası için söz alalım" diyerek bu sezon da Mesut Özil transferinin gerçekleşemeyeceğini duyurmuş oldu.

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