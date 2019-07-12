Mete Gazoz yükselişini sürdürüyor

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklediği sporcular arasında yer alan milli okçu Mete Gazoz, yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Mete Gazoz'un 2013'ten bu yana uluslararası organizasyonlarda aldığı madalyalar şunlar:
Dünya Şampiyonası
Gümüş: Yankton 2018 (Gençler bireysel)
Bronz: Rosario 2017 (Gençler karışık takım)
Gümüş: Ankara 2016 (Gençler erkek takım)
Gümüş: Wuxi 2013 (Yıldızlar erkek takım)
Dünya Kupası
Altın: Berlin 2019 (Bireysel)
Altın: Berlin 2019 (Erkek takım)
Bronz: Antalya 2019 (Bireysel)
Bronz: Antalya 2019 (Karışık takım)
Gümüş: Şanghay 2019 (Erkek takım)
Gümüş: Şanghay 2019 (Karışık takım)
Gümüş: Samsun 2018 (Karışık takım)
Altın: Berlin 2018 (Bireysel)
Bronz: Berlin 2018 (Karışık takım)
Bronz: Antalya 2018 (Karışık takım)
Gümüş: Şanghay 2018 (Karışık takım)
Avrupa Şampiyonası
Bronz: Samsun 2019 (Erkek takım)
Altın: Patras 2018 (Gençler bireysel)
Altın: Patras 2018 (Gençler karışık takım)
Altın: Patras 2018 (Gençler erkek takım)
Gümüş: Nottingham 2016 (Bireysel)
Diğer organizasyonlar
Akdeniz Oyunları:
Altın: Tarragona 2018 (Bireysel)
Gençler Avrupa Kupası:
Altın: Porec 2017 (Bireysel)
Bronz: Porec 2017 (Erkek takım)
Altın: Marathon 2017 (Bireysel)
Altın: Marathon 2017 (Erkek takım)
Bronz: Marathon 2017 (Karışık takım)
Gümüş: Klagenfurt 2015 (Bireysel)
Avrupa Grand Prix:
Altın: Sofya 2018 (Bireysel)
Gümüş: Sofya 2018 (Karışık takım)
Gümüş: Sofya 2016 (Bireysel)
2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri:
Altın: Nottingham 2016 (Bireysel)
Veronica's Kupası:
Altın: Kamnik 2019 (Bireysel)
Altın: Kamnik 2019 (Erkek takım)
Altın: Kamnik 2019 (Karışık takım)
Gümüş: Kamnik 2017 (Erkek takım)
Bronz: Kamnik 2017 (Karışık takım)