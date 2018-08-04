Mete Gazoz'dan bir altın daha

Bulgaristan'da sona eren Avrupa Grand Prix müsabakaları klasik yay erkeklerde Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu.

RAKİBİNİ 6-0 YENDİ

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen müsabakalarda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek birinciliği elde etti.

Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun’dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı. Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.