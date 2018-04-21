Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı cisim sonrası hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tatil etmişti. Mücadelenin 57. dakikasında tatil edilen maçın hakem raporu ortaya çıktı.

Hakem Kalkavan raporunda, "Şenol Güneş'i koridorda yerde yatarken gördüm ve maçı tatil ettim" ifadelerini kullandı.

Hakem Mete Kalkavan raporunda şunları yazdı;

"Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenler oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım. Maçın 57. dakikasında misafir takımın bulunduğu yedek kulübesi yanında bir kargaşa oldu. Beşiktaşlı bazı futbolcularla taraftarlar arasında bir kavga yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş de o bölgedeydi. O sırada Güneş'in yere düştüğünü gördüm. Şenol Güneş sonra yerden kalktı ve yedek kulübesine doğru gitti. Başına buz tedavisi yapıldı. Ben de Şenol Güneş'i izledim."





KOLLARINDAN TUTUP KALDIRDILAR

"Şenol Güneş sahadan çıkarak tünele doğru koşar adım gitti. Üstüne doğru yine yabancı maddeler atıldı. Şenol Güneş kendini korumaya çalıştı. Tünelden içeri hızla girerken bir anda yüzüstü yere düştü. Görevliler hemen yanında geldi. Kollarından tutarak kaldırdılar. Güneş'i yüzüstü görünce maçı tatil etme kararı aldım. Bu şartlar altında maçı daha fazla oynatamazdım. Soyunma odasına gittim ve durumu federasyon temsilcilerine bildirdim"

(Mete Kalkavan'ın raporu)

Şenol Güneş’in yere yığıldığı an VİDEO