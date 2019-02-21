Metehan, PSG'de profesyonel oldu

Fransız devi PSG'nin altyapısından yetişen Metehan Güçlü, takımıyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel hayata adım attı.
METEHAN'DAN PROFESYONEL İMZA
2016 yılında PSG'nin U17 takımında oynamaya başlayan Metehan, bir yıl sonra ise PSG U19 takımına yükseldi.
2 yıldır U19 forması giyen Metehan, Fransız ekibiyle 3.5 yıllık kontratın altına imza atarak profesyonel oldu. 2022 yılına kadar PSG forması giyecek oyuncunun sözleşme detayları ise açıklanmadı.
Metehan, UEFA Gençlik Ligi'nde PSG formasıyla 10 maçta 3 gole imza attı. Öte yandan Metehan, U17, U18 ve U19 Milli Takımlarımızda da forma giydi.