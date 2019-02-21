1 Beşiktaşlı futbolcular suşi yedi Ahmet Kavalcı, Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcularını Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte ağırladı.

2 Fenerbahçe'yi Rusya'da soğuk bir hava bekliyor Bu akşam Rusya'da Zenit'le karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, sadece rakibiyle değil soğuk havayla da mücadele edecek.

3 Metehan, PSG'de profesyonel oldu Paris Saint-Germain, U19 Milli Takımımızda forma giyen Metehan Güçlü ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

4 Koeman'ın yeni adresi Umman Bu sezon Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Koeman, Umman Milli Takımı ile anlaştı.

5 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım'ın Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım yönetecek.

6 Tarık Çamdal: Milli Takım forması giymek istiyorum Antalyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Tarık Çamdal, yeniden eski formunu yakalayıp, A Milli Takım forması giyeceğini söyledi.

7 Ronaldo'dan Atleticolulara: Rövanşta görüşürüz Atletico Madrid'in Juventus'u konuk ettiği Şampiyonlar Ligi maçında İspanyol taraftarlar Ronaldo'yu, "Vergini öde" diyerek kızdırdılar.

8 Orman'dan Güneş'e: Fener derbisine konsantre ol Şenol Güneş'le bir toplantı yapan Fikret Orman, "Sezon sonuna kadar Milli Takım'ı aklından çıkar ve Beşiktaş'a odaklan" dedi.

9 Slimani, Yanal'ın gözünden düştü Ersun Yanal bir türlü istenen performansı gösteremeyen Slimani'nin üstünü çizdi. Deneyimli hoca Cezayirli futbolcuyu ilk 11'de oynatmayı düşünmüyor.