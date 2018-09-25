Metin Albayrak: Atiba heykeli dikilecek adam

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Albayrak, 163 gün sonra siyah-beyazlı takımda görev alan tecrübeli futbolcu Hutchinson konusunda, "Kadrolar açıklandığında herkesin aklında soru işareti vardı ama oynadığı futbolla ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi. Profesyonelliğine hayran kaldım. Atiba heykeli dikilecek adam." diye konuştu.

Kanadalı orta saha oyuncusunun futbolu bıraktıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte görev almasını arzuladıklarını dile getiren Albayrak şunları kaydetti:

"Atiba tüm Beşiktaşlıların aklına kazınan bir isim ve idol oldu. Çok iyi bir karakter. Ailesiyle birlikte bize, ülkemiz ve kültürümüze çok alıştı. Kurum olarak aynı zamanda profesyoneller de yetiştirmeliyiz. Futbolu bıraktıktan sonra kim Atiba'yla çalışmak istemez. Azmi, çalışması, profesyonelliği, antrenman sonrasındaki çalışmaları, mesleğine saygıyla gençlere vereceği çok şey var. Bir taraftar olarak Atiba'dan çok memnunum. Futbolu bırakınca profesyonel olarak çalışmak istiyoruz."