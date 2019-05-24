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Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı

Beşiktaş, yönetici Metin Albayrak'ın istifasının kabul edildiğini ve yerine Serdal Adalı'nın atanmasına karar verildiğini açıkladı.

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Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı

Beşiktaş Kulübü, Metin Albayrak'tan boşalan koltuğa Serdal Adalı'nın getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimizin 24.05.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 22.05.2019 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Metin Albayrak'ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Serdal Adalı'nın atanmasına karar verilmiştir."

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