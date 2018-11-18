Metin Türel son yolculuğuna uğurlandı

Şenol Güneş, Trabzon Lisesi 1970-71 yılı 6 Edebiyat D sınıfındaki eski arkadaşları ile bir araya geldi.

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot oldu.

Fenerbahçe'de Cocu'dan sonra göreve gelen Erwin Koeman'ın bu sezona dair 4 ana hedefi var.

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Maicon'un eşi İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu can sıkarken, eşi evi terk eden Maicon'un da psikolojik olarak zor günler geçirdiği belirtildi.