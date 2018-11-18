Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel, son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da 83 yaşında vefat eden Metin Türel için Levent Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve Eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Samet Aybaba, Abdullah Avcı, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ın yanı sıra, Türel'in ailesi ile yakınları hazır bulundu.
Türel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.