Metz'den Galatasaray'a şaşırtan transfer teklifi

Galatasaray, Fransa Ligue 1'de mücadele eden Metz'ten ilginç bir teklif alacak.

Metz, uzun süredir takip ettiği Galatasaray'ın genç kalecisi Berk Balaban için kapıyı çalmaya hazırlanıyor.

2.5 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 40 PAY TEKLİFİ

Fransızlar, 2.5 milyon euroluk bir teklif ve gelecek satıştan yüzde 40 teklif ederek Galatasaray'ı ikna etme planları yapıyor.

12 yaşından beri Galatasaray altyapısında oynayan Berk Balaban, bu sezon U19 Elit Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği performansla özellikle 'genç yetenek' avcılarının dikkatini çekti.

19 yaşındaki genç yetenek bu sezon forma giydiği 15 maçta 4 kez kalesini gole kapatmayı başardı.