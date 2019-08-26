Mevlüt Erdinç, Galatasaray ile anlaşmak üzere

Galatasaray'ın yerli forvet olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Mevlüt Erdinç, bu hafta bonservisini almak için Başakşehir Yönetimi ile masaya oturacak.

Turuncu-Lacivertliler kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki gurbetçi forvete, transfer görüşmesi yapması için izin vermişti.

1+1 YILLIK İMZA

Geçen sezon da Antalya'da kiralık oynayan Mevlüt, 24 lig maçında 12 gol atmıştı. Tecrübeli santrfor bonservisini alırsa, 1+1 yıllık imza atacak.

Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mevlüt Erdinç ile ilgili yaptığı bir açıklamada oyuncunun takımdan ayrılabileceğini söylemişti.