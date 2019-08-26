Ensonhaber.com'a dön

Mevlüt Erdinç, Galatasaray ile anlaşmak üzere

Galatasaray, Başakşehir yönetimi ile bonservisini almak için masaya oturacak olan Mevlüt Erdinç'i bekliyor.

Yorum Yap

Galatasaray'ın yerli forvet olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Mevlüt Erdinç, bu hafta bonservisini almak için Başakşehir Yönetimi ile masaya oturacak.

Turuncu-Lacivertliler kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki gurbetçi forvete, transfer görüşmesi yapması için izin vermişti.

1+1 YILLIK İMZA 

Geçen sezon da Antalya'da kiralık oynayan Mevlüt, 24 lig maçında 12 gol atmıştı. Tecrübeli santrfor bonservisini alırsa, 1+1 yıllık imza atacak.

Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mevlüt Erdinç ile ilgili yaptığı bir açıklamada oyuncunun takımdan ayrılabileceğini söylemişti. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM