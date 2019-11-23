Mevlüt Erdinç Malatya'ya götürülmedi

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Sol bacak alt adelesinde kısmi yırtık tespit edilen milli futbolcu, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Mevlüt Erdinç'in yanı sıra sakatlığı devam eden Vedat Muriç ve Max Kruse ile cezalı Isla da kadroda yer almıyor.

Sarı-lacivertli ekibin Malatya kafilesinde forvet oyuncusu bulunmuyor.

İLERİ UÇTA MOSES OYNAYACAK

Muriç ve Mevlüt'ün yokluğunda deneyimli teknik adam Ersun Yanal'ın forvet bölgesinde Moses'a şans vereceği öğrenildi.

Moses'ı kanatlardan Rodrigues ve Deniz Türüç destekleyecek.

Sarı-lacivertli ekibin Malatyaspor maçı muhtemel 11'i şöyle: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Ozan Tufan, Gustavo, Emre Belözoğlu, Rodrigues, Deniz Türüç, Moses.