Mevlüt Erdinç: Yanal, derbi tecrübemi örnek gösterdi

Fenerbahçeli Mevlüt Erdinç, Fransız basınına yaptığı açıklamada karşılaştığı en sert defans oyuncusunu ve eski hocası Ersun Yanal'ın PSG-Marsilya derbisini Galatasaray maçı öncesinde kendilerine örnek gösterdiğini söyledi.

"ERSUN HOCA, PSG-MARSİLYA DERBİLERİMİ ÖRNEK GÖSTERDİ"

L'Equipe'e konuşan Erdinç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbi maçı öncesinde kendisinin derbi tecrübesinden örnek verdiğini belirterek, "PSG-Marsilya derbisine tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önem gösteriliyor. Galatasaray derbisi öncesinde eski teknik direktörümüz bize cesaret vermek için önemli derbileri örnek gösteriyordu ve benim PSG - Marsilya tecrübelerimi de örnekler arasında gösterdi." açıklamasında bulundu.

"HEİNZE, HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK ZORLAYICIYDI"

Bugüne kadar karşılaştığı en sert defans oyuncusu hakkında da konuşan Erdinç, "Sert doğru kelime mi bilmiyorum ama Gabriel Heinze'nin müdahaleleri gerçekten incitici olabiliyordu. Dirsek atmak gibi çok sert müdahalelerin yanı sıra psikolojik olarak da çok zorlayıcıydı." ifadlerini kullandı.