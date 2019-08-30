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Mevlüt Fenerbahçe ile anlaştı

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Başakşehir sözleşmesini feshederse imzalar atılacak.

| Haber Merkezi
Mevlüt Fenerbahçe ile anlaştı
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Başakşehir'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'ye transfer oluyor...

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı yönetimin ağırdan alması nedeniyle karar değiştirdi.

Sarı-lacivertlilerden gelen teklifi kabul eden golcü futbolcunun, sözleşmesini feshetmek için Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği öğrenildi.

Mevlüt, kontrat sorununu çözer çözmez Kanarya'ya imza atacak.

FORVET SAYISI 3'E ÇIKTI

Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu ise Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar'dan oluşacak.

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