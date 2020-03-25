MHK Başkanı Alp: Herkes izole bir şekilde evinde

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını günden güne ülkemizdeki etkisini de artırırken, spor camiasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörü Fatih Terim'in testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler, futbolcuların yanı sıra hakem ve gözlemcilere çevrilmişti.

ZEKERİYA ALP: HİÇBİR HAKEM YA DA GÖZLEMCİDE BELİRTİLER YOK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunmak adına TRT Spor'da bir programa katılan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, şu an için korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

Alp, ''Şu ana kadar hiçbir hakem, gözlemci ya da temsilcide koronavirüs belirtilerine rastlanmadı. Herkes izole bir şekilde evinde. Kimsede semptomlara rastlanmadı. Kontrollerimiz devam ediyor.'' dedi.