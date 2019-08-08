MHK Başkanı: Hakemlerimiz VAR yüzünden kolaya kaçtı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri devam ediyor. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Ulusal Başkanı Şenes Erzik, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve hakemler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, “Çalışmalarımıza başladık. Terfi kurslarına yaparak klasmanları belirledik. Üst klasman hakem kampını VAR ile ilgili çalışmalarla Riva’da gerçekleştirdik. Hakemler atletik testinde başarılı oldu ve sevincimizi onlarla paylaştık. MHK talimatıyla il ve bölgesel hakem kurullarımızı yeniden atadık” ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİMİZDEN ADİL VE DÜRÜST YÖNETİM İSTİYORUZ"

Hakemliğin meslek olmak yolunda ilerlediğine dikkat çeken Alp, “Hakemlik, deneyim arttıkça başarının arttığı bir uğraştır. MHK’ya burada çok büyük görev düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hakem ve gözlemcilerin de görevlerini en doğru şekilde yapmalarını, adil ve dürüst başarılı yönetimler göstermelerini bekliyoruz. Teknolojik gelişmelerden futbol da nasibini almaktadır. Gol çizgisi teknolojisi ve VAR sistemi bunların çarpıcı olanlarıdır. Geçen sezon VAR uygulamalarında bazı yanlışların olduğu bir gerçektir. Hakemlerimizin kolaya kaçarak nasıl olsa VAR sistemi var diye sorumluluk almaktan kaçtıkları olmuştur. Bu sorumluluğun herhangi tereddüde yer vermeden yerine getirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.