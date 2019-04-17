MHK Başkanı Sabri Çelik, basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Sabri Çelik'in basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
MHK, BASIN KARŞISINDA
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı ekip dün MHK'yla görüşmüştü. Yaşanan tartışmaların ardından Merkez Hakem Kurulu bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, 18 Nisan 2019 Perşembe günü Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısı saat 15.00'te başlayacak.