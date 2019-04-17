MHK Başkanı Sabri Çelik, basın toplantısı düzenleyecek

Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibe karşı yapılan hakem hatalarının camiayı motive edeceğini ve şampiyonluğun yolunu açacağını ifade etti.

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G.Saray aleyhinde yapılan hakem hatalarını paylaştı

Galatasaray, sezon başından bu yana kendi maçlarında yapılan VAR hataları ile ilgili bir resmi Twitter hesabından video yayınladı.