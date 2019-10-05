MHK Başkanı: Suat Arslanboğa hakemlikten taviz verdi

Son dönemin en çok tartışılan kararı Beşiktaş-Başakşehir maçını yöneten Suat Arslanboğa'nın profesyonel sözleşmesinin feshedilmesi oldu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, alınan bu kararın gerekçelerini anlattı.

VAR HAKEMİNİ BEKLEMEDEN MAÇI BİTİRDİ

Tartışmalı pozisyonlarda neler yaşandığını anlatan Alp, "Beşiktaş'ın futbolcusu Ljajic'in Suat Arslanboğa'ya yaptığı hareket bir hakaretti. Taviz vermemesi gerekiyordu. Ayrıca bariz gol şansı pozisyonunda Video Hakem Sistemi'ne başvurmadı. Kırmızı kart çıkarması gerekirken ilk yarıyı bitirdi" ifadelerini kullandı.

Zekeriya Alp, VAR hakemi Halis Özkahya'nın kendisine, "Ben pozisyonu izlerken Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi. Bize sormadı bile" dediğini aktardı.