MHK Başkanı VAR kayıtlarını dinledi

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen kararlar, büyük tartışmalara yol açmıştı.
Hakemin özellikle penaltı pozisyonu için VAR'a gitmemesi sarı-lacivertli taraftarları adeta çıldırtmıştı.
Gelen tepkiler üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir'den izin alan MHK Başkanı Zekeriya Alp'in, VAR kayıtlarını dinlediği öğrenildi.
Alp'in VAR kayıtlarında, hakemleri zor duruma sokacak bir unsura rastlamadığı ve bunu Özdemir'e rapor ettiği belirtildi.
VAR VE AVAR HAKEMLERİNE CEZA
Alanyaspor'un kazandığı penaltı atışı öncesi hakem Ümit Öztürk'ü görüntüleri izlemesi için çağıran VAR hakemi Serkan Tokat ve AVAR hakemi Kemal Yılmaz hatalı bulundu.
Ayrıca F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda (Top Mustafa Pektemek'in eline çarpmıştı) maçın hakemini uyarmayan VAR hakemlerine ağır cezalar verileceği bildirildi.