1 MHK Başkanı VAR kayıtlarını dinledi MHK Başkanı Zekeriya Alp, F.Bahçe-Alanyaspor maçının VAR kayıtlarını dinlemek için TFF Başkanı Nihat Özdemir'den izin aldı. Alp, VAR ve AVAR hakemlerini kusurlu buldu.

2 Pele'nin oğlu: Desteksiz yürüyemiyor Pele'nin oğlu Edinho, babasının sağlık durumu hakkında konuştu. Edinho, "Utanıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Çok kırılgan, depresyona girdi" dedi.

3 Akyazı Stadı kara büründü Trabzon'daki yoğun kar yağışı, bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçı öncesi futbolcuları tedirgin etti.

4 Fatih Mert: Görünenin çalındığı bir maç olsun MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada "Adaletli maç yönetilsin. Biz bir şeylere kurban olmak istemiyoruz, olmayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

5 Ali Koç konuşmasını erteledi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin yapacağı açıklamayı, İdlib’den gelen şehit haberleri nedeniyle ertelediğini açıkladı.

6 Japonların penaltı kaçırma yarışı Japonya Süper Kupa final karşılaşmasında Yokohoma ile Kobe'nin karşı karşıya geldiği maç 3-3 tamamlandı ve penaltılara geçildi. Penaltı atışlarında ise tam 9 penaltıdan yararlanılamadı.

7 Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi Kasımpaşa maçında sakatlanan Uruguaylı sol bek Saracchi'nin tetkiklerinde, herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Ayrıca tedavisi tamamlanan Falcao, sahada adaptasyon çalışması yaptı.

8 Aykut Kocaman futbolcularla vedalaştı Konyaspor ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, öğrencileriyle vedalaştı. Tecrübeli teknik adamın, tesislerden ayrılırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

9 Hakemler yine skandal hatalar yaptı Yıllardır verdikleri skandal kararlarla futbolseverleri adeta çıldırtan hakemler, VAR teknolojisine rağmen aynı hataları yapmaya devam ediyor.