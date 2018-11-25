Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi

Türkiye'nin gündemine oturan hakem ve VAR kararlarının ardından önümüzdeki hafta Beşiktaş ile Galatasaray derbisini yönetecek hakem de şimdiden merakla beklenmeye başladı.

MHK DERBİYİ CÜNEYT ÇAKIR'A VERECEK

SporX'te yer alan habere göre, MHK'nın bu hafta maç vermediği ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR olarak görevlendirdiği Cüneyt Çakır, Beşiktaş - Galatasaray derbisininde çok büyük bir sürpriz olmazsa düdük çalan isim olacak.

24 DERBİ MAÇI YÖNETTİ

Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın toplamda 11 derbi maçını yönetti. Siyah-beyazlı takım bu mücadelelerin 5'ini Fenerbahçe'ye karşı, 8'ini ise Galatasaray'a karşı oynadı.

BEŞİKTAŞ SADECE 1 KEZ KANABİLDİ

Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.