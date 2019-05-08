MHK Bülent Yıldırım'a görev vermeyecek

Çok tartışılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'ın geleceği belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

DERBİDEKİ KARARLARI ÇOK KONUŞULDU

Ancak skordan çok mücadeleye damga vuran hakem kararları konuşuldu. Derbiyi yöneten Bülent Yıldırım'a özellikle Beşiktaş cephesinden çok büyük tepkiler geldi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Yıldırım'ın hakemlik kariyerini noktlaması gerektiğini belirtmişti.

MHK BU SEZON VE GELECEK SEZON GÖREV VERMEYECEK

47 yaşındaki hakemin geleceği ile ilgili durum netlik kazandı. Merkez Hakem Kurulu öncelikle Bülent Yıldırım'a sezon sonuna kadar görev vermeyecek. Ayrıca MHK, uzun süredir birlikte çalıştığı hakeme gelecek sezondan itibaren görev vermeme kararı da aldı.