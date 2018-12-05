MHK eğitim seminerleri tamamlandı

Merkez Hakem Kurulu Üyeleri, MHK Eğitimcileri ve FIFA Hakemleri tarafından düzenlenen seminerler, 81 ili kapsayan 13 il merkezinde 434 klasman ve bölgesel hakeme yönelik verilen eğitimlerle tamamlandı.

EĞİTİMLERİ SÜPER LİG HAKEMLERİ VERDİ

FIFA hakemlerinden Cüneyt Çakır Ankara'da, Alper Ulusoy Trabzon'da, Ali Palabıyık İstanbul'da, Mete Kalkavan Bursa'da, Süper Lig Hakemi Barış Şimşek Denizli'de ve MHK Eğitimcilerimiz Sebahattin Şahin Sakarya'da, Sürhat Müniroğlu Van'da hakemlere eğitim verdi.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Eğitimler, Klasman ve Bölgesel Gözlemcileri için 2. Bölüm ve Yardımcı Hakemlere yönelik olarak devam edecek.