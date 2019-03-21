MHK, Fırat Aydınus'u eğitime çağırmadı

Süper Lig hakemlerini 3 günlük bir eğitime alan MHK, PFDK'dan bir ay ceza alan Fırat Aydınus'u çağırmadı.

AYDINUS EĞİTİME ÇAĞRILMADI

Tedbirsiz sevk edildiği için 30 günlük cezası 14 Nisan'da dolacak olan Aydınus'un 28. hafta itibarıyla maçlara çıkma şansı var.

Türkiye gazetesinin haberine göre, deneyimli hakemin bu tarihten itibaren yönetebileceği maçlar için eğitimde bulunması gerekiyordu. Ancak, MHK Aydınus'un PFDK'ya sevk edilmesi için elinden geleni yaptığı gibi tecrübeli hakemi eğitime çağırmayı da düşünmedi.

Yardımcısına küfrettiği gerekçesiyle ceza alan Aydınus ile MHK arasında iletişim tamamen kopmuş durumda.

ÜMİT ÖZTÜRK DE AYNI DURUMDA

Benzer bir durumu Ümit Öztürk de yaşıyor. 21. haftada oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçındaki hakemlik performansıyla dinlenmeye alınan Ümit Öztürk'e UEFA'dan İskoçya'daki U17 turnuvasında bir 4. hakemlik, iki de orta hakemlik görevi geldi.

TFF internet sitesinde Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'ın Avrupa görevleri yazılırken, Ümit Öztürk'ün görevi ilerleyen saatlerde gecikmeli olarak duyuruldu.

36 gündür MHK'dan görev almayan Öztürk, UEFA tarafından turnuvaya davet edilmiş oldu. Bu arada Ümit Öztürk'ün 10 Şubat'ta yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yardımcısı Osman Gökhan Bilir'e de o günden beri maç verilmiyor.