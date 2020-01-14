MHK, hakemlere yeni uygulamalı eğitim verdi

Süper Lig'de ilk devrede birçok skandal hatem hatası, maçlara damga vurdu.

Tekrarlanan ve verilmeyen penaltılar, sayılmayan goller takımların canını yakarken, MHK da bu durumu düzeltmek için bazı kurallarda güncellemeye giderek hakemlere eğitim verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) sirküleri ile birlikte, çeşitli güncellemelerin yapıldığı kaydedildi.

"PENALTI VURUŞUNDA KALECİNİN BİR AYAĞI ÇİZGİYE DEĞECEK"

Penaltı esnasında kalecilerin çizgi ihlali ile ilgili yapılan düzenlemeye göre, "Penaltı vuruşu esnasında savunma yapan kalecinin bir ayağının en azından bir kısmı kale çizgisine temas etmelidir ya da kale çizgisi ile aynı hizada olmalıdır. VAR sisteminin kullanıldığı maçlarda ve kalecinin çizgi ihlali yaparak vuruşu kurtardığı durumlarda; hakemlerin toleransının sıfıra indirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda topa vurulduğu anda kalecinin arkadaki ayağı ile kale çizgisi arasındaki yeşil çim gözükürse, yani ayak çizgilerle temas halinde değilse, kaleci ihlal yapmış olarak kabul edilecektir. Bu durumda kaleciye sarı kart gösterilecek ve penaltı tekrar edilecektir. Bu ihlal VAR tarafından da kontrol edilecek, ihlal halinde doğrudan müdahale (VAR) ile düzeltilecektir." denildi.

PENALTI VURUŞLARI ESNASINDA İHLAL OLURSA KALECİYE KART YOK

Seri penaltı vuruşları yapılan müsabakalarda ihlali yapan kaleciyle sarı kart verilmemesi, sadece vuruş tekrarı yapılmasına karar verildi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında korner ve ve serbest vuruş sırasında oyuncuların birbirlerine karşı yaptıkları itme ve çekmelerin futbolun saygı ve fair play kavramlarını zor duruma soktuğundan bahsedilen açıklamada, hakemlerden daha az toleranslı olmaları istendi.

Ligin ilk yarısında VAR müdahalelerinin sayısının önde gelen ülkelerdeki ile paralellik gösterdiğinin altı çizilen açıklamada, VAR kontrolleri ve gözden geçirmelerinde zaman kaybı yaşandığı ve bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Ayağa basmalarda müdahaleye geç kalan oyuncunun hamlesinin kontrolsüz hareket olarak değerlendirileceği ve sarı kartla cezalandırılacağı belirtildi.

Müdahaledeki temas noktasının oyuncunun kramponlarının daha yukarısında olduğu durumlarda ise, hız ve şiddet kriterleri de göz önünde bulundurularak kırmızı kart kullanılacağı belirtildi.

ELE ÇARPAN TOPTA HIZ VE ŞİDDET DİKKATE ALINACAK

Ellerin ve kolların kural dışı kullanımı ile yüze temas olması halinde hız ve şiddetin göz önüne alınacağı, araç olarak kullanılması durumunda sarı kart, silah olarak kullanılmışsa kırmızı kart verileceği aktarıldı.

Yapılan eğitim çalışmasında oyuncuların aldatıcı hareketlerle rakiplerine sarı kart aldırma çabasında oldukları videolar gösterilerek bu konularda hakemlerin daha yüksek konsantrasyonla olayları incelemeleri ve doğru yorumlamaları gerektiği hatırlatıldı.