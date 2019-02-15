MHK üyesi Hamza Mısır'ın tweetleri tepki topladı

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) istifa eden Yusuf Namoğlu yerine başkanlık görevine Sabri Çelik getirildi.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nda yer alan Hamza Mısır'ın yıllar evvel attığı tweetler ise sarı-lacivertli taraftarları adeta çılgına çevirdi.

Taraftarlar, Fenerbahçe'ye olan kinini açık bir şekilde dile getiren Mısır'ın yeni yönetim kurulunda yer almaması için TFF'yi mesaj yağmuruna tutuyor.

İşte Mısır'ın tepki toplayan tweetleri:

TFF 2008'DE DAVA AÇMIŞTI

Ayrıca hatırlanacağı gibi TFF, 2008 yılında Hamza Mısır hakkında manevi tazminat davası açmıştı.

İşte federasyondan yapılan o açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Hukuku Kurulu, futbol hakemi Hamza Mısır hakkında ceza ve manevi tazminat davası açma kararı aldı. Hamza Mısır'ın Futbol Extra dergisinin Ağustos 2008 sayısında yer alan röportajını inceleyen Hukuku Kurulu, Mısır'ın hakem camiası, MHK ve kulüpler ile ilgili gerçeği yansıtmayan iddiaları üzerine harekete geçti. Hamza Mısır'ın gerçekdışı iddialarının Türkiye Futbol Federasyonu'nu, kurullarını ve kulüpleri zan altında bıraktığını düşünen Hukuk Kurulu "basın yoluyla işlenen haksız fiil" kapsamı altında dava açmayı uygun gördü."