MHK VAR semineri düzenledi

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri Değerlendirme Semineri, 10-11 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 15 haftasında gerçekleşen önemli pozisyonlar grup çalışmaları ile Video Yardımcı Hakemlik ve Oyun Kuralları çerçevesinde değerlendirildi.

MHK BAŞKANI'NDAN HAKEMLERE UYARI

Grup çalışmalarının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu pozisyonlar ile ilgili geri bildirimleri hakemlere aktardı.

Ayrıca MHK üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. Seminer, kondisyon çalışmaları ile sona erdi.