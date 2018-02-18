MHK'den Alper Ulusoy'a geçer not

Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem Alper Ulusoy verdiği tartışmalı kararlara maçın önüne geçmişti. Gözlemci raporları doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu, Alper Ulusoy'a geçer not verdi.

TALİSCA'NIN SARI KARTI DOĞRU

Tartışmalı kararların yaşandığı karşılaşmanın gözlemcisi Sefer Altuntaş'ın, Alper Ulusoy’un bütün kararlarını doğru bulduğu ve 37 yaşındaki hakeme yüksek not verdiği belirtildi. Hakem Alper Ulusoy gergin geçen maçta ayrıca, Konyaspor’un 2, Beşiktaş’ın 1 golünü iptal etmiş, her iki takımın penaltı itirazlarında bulunduğu birer pozisyonu devam ettirmişti.

Altuntaş’ın, Talisca’nın Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşmesine neden olan 53. dakikadaki sarı kart pozisyonu için, "Yayıncı kuruluştan pozisyonun kamuoyuna yansımayan görüntülerini de alıp inceledik. Talisca, Ali Turan’ın topuğunu bastı. Sarı kart gösterilmesi doğru" ifadesini kullandığı bildirildi.