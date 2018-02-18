Ensonhaber.com'a dön

MHK'den Alper Ulusoy'a geçer not

Tartışmalı Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a gözlemci raporları doğrultusunda tam not verildi.

MHK'den Alper Ulusoy'a geçer not
Yorum Yap

Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem Alper Ulusoy verdiği tartışmalı kararlara maçın önüne geçmişti. Gözlemci raporları doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu, Alper Ulusoy'a geçer not verdi.

TALİSCA'NIN SARI KARTI DOĞRU

Tartışmalı kararların yaşandığı karşılaşmanın gözlemcisi Sefer Altuntaş'ın, Alper Ulusoy’un bütün kararlarını doğru bulduğu ve 37 yaşındaki hakeme yüksek not verdiği belirtildi. Hakem Alper Ulusoy gergin geçen maçta ayrıca, Konyaspor’un 2, Beşiktaş’ın 1 golünü iptal etmiş, her iki takımın penaltı itirazlarında bulunduğu birer pozisyonu devam ettirmişti.

Altuntaş’ın, Talisca’nın Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşmesine neden olan 53. dakikadaki sarı kart pozisyonu için, "Yayıncı kuruluştan pozisyonun kamuoyuna yansımayan görüntülerini de alıp inceledik. Talisca, Ali Turan’ın topuğunu bastı. Sarı kart gösterilmesi doğru" ifadesini kullandığı bildirildi.

Rıdvan Dilmen: Talisca'nın kartı iptal edilmeli

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM