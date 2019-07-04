MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu MHK'de değişime gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni yönetmin göreve gelmesinin ardından MHK'nin başkanlığına Zekeriya Alp getirildi.

MHK Başkanlığı'nda Zekeriya Alp'in yardımcılığını ise Serdar Tatlı yapacak.

ZEKERİYA ALP KİMDİR?

1 Ocak 1948 İstanbul doğumlu olan Zekeriya Alp, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta forma giydi. Aktif futbol yaşantısına nokta koyduktan sonra spor yazarlığı, yorumculuk ve yöneticilik yaptı.

TFF'de Levent Bıçakçı yönetiminde Basın Sözcüsü olarak görev aldı. 2012 yılında Yıldırım Demirören döneminde MHK Başkanı olarak atandı. 2014 yılında ise MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.

İşte yapılan açıklama:

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi.



Zekeriya Alp başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Zekeriya Alp

ÜYELER

Oğuz Sarvan

Ünsal Çimen

Zihni Aksoy

Turgay Güdü

Hamza Işın

Murat Ilgaz

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin