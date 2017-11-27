Miami Heat deplasmanda kazandı

NBA'de Doğu Konferansı'nın playoff mücadelesi veren ekiplerinden Miami Heat, deplasmanda Chicago Bulls'u 100-93 mağlup ederek üst üste 3. maçını kazandı.
DRAGİC YILDIZLAŞTI
Heat'in Sloven oyun kurucusu Goran Dragic, 14'ü son çeyrekte olmak üzere toplam 24 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Wayne Ellington 19 sayı ve James Johnson 15 sayı 7 ribaunt 6 asistle oynadı.
Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Bulls'ta Jerian Grant'in 24 sayı, Denzel Valentine'ın 14 sayı 13 ribaunt 7 asist ve Lauri Markkanen'in 11 sayı 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.