Miami Heat deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de Janssen'in cezalı, Soldado ve Fernandao'nun sakat olmasından dolayı eldeki tek sağlam forvet Van Persie kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarının sonuna kadar olası bir puan kaybının şampiyonluğu tehlikeye sokacağını söyledi.

Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray gibi puan ortalamasının yakalanması gerektiğini belirten Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışına da değindi

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında Türkiye, deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.

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Türk seyirci Sharapova'ya evlenme teklifi etti

Özel bir organizasyon için Türkiye'ye gelen Rus Sharapova'ya Türk seyirci evlenme teklif etti. Aldığı cevap da gülümsetti.