Miami Heat, Houston'ı devirdi

NBA'e 2 maçla devam edildi. Miami Heat, baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ağırladığı Houston Rockets'ı 101-99 yenerek sezonun 14'üncü galibiyetine ulaştı.

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanan Heat'te Josh Richardson 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt; Tyler Johnson 19 sayı; Derrick Jones 15 sayı, 8 ribaunt; Dwyane Wade ise 10 sayı üretti. 5 maç sonra kaybederek sezonun 15'inci yenilgisini alan Rockets'ta all-star James Harden 35 sayı, 12 asist ve 6 ribaunt, Eric Gordon ise 20 sayılık performans sergiledi.

CLIPPERS, GALLİNARİ İLE KAZANDI

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 125-121 yenerek sezonun 18'inci galibiyetine uzandı. Clippers'ta Danilo Gallinari 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist; Lou Williams 26 sayı, 8 asist; Montrezl Harrell 18 sayı; Tobias Harris de 16 sayı ve 9 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 15'te eşitlenen Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, J.J. Barea 19 sayı, 8 asist; Harrison Barnes 16 sayı; DeAndre Jordan ise 11 sayı ve 22 ribauntluk performans sergiledi.