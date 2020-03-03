Miami Heat, Milwaukee Bucks'a dur dedi

Miami, 105-89'luk skor sonrası 39'uncu galibiyetini aldı.
Ev sahibi Heat'i galibiyete; 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan Jimmy Butler ve 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 3 blokla "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı. 13 sayı, 15 ribaunt üreten Giannis Antetokounmpo, takımı Bucks gibi sezonun en düşük skorunda kaldı. Bucks'ta Brook Lopez ise 21 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.
NBA'de gecenin sonuçları:
Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 113-126
New York Knicks-Houston Rockets: 125-123
Orlando Magic-Portland Trail Blazers 107-130
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 88-127
Miami Heat-Milwaukee Bucks 105-89
Chicago Bulls-Dallas Mavericks 109-107
San Antonio Spurs-Indiana Pacers 111-116