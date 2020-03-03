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Miami Heat, Milwaukee Bucks'a dur dedi

NBA'de Doğu Konfreansı'nın iddialı ekiplerinden Miami Heat, kendi sahasında lider Milwaukee'yi mağlup etti.

| Haber Merkezi
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Miami, 105-89'luk skor sonrası 39'uncu galibiyetini aldı.

Ev sahibi Heat'i galibiyete; 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan Jimmy Butler ve 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 3 blokla "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı. 13 sayı, 15 ribaunt üreten Giannis Antetokounmpo, takımı Bucks gibi sezonun en düşük skorunda kaldı. Bucks'ta Brook Lopez ise 21 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

NBA'de gecenin  sonuçları:

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 113-126

New York Knicks-Houston Rockets: 125-123

Orlando Magic-Portland Trail Blazers 107-130

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 88-127

Miami Heat-Milwaukee Bucks 105-89

Chicago Bulls-Dallas Mavericks 109-107

San Antonio Spurs-Indiana Pacers 111-116

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