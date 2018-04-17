Miami, Philadelphia'yı yendi seriye eşitlik geldi

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Doğu Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasında konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 113-103 mağlup etti ve saha avantajını ele geçirdi.

Heat'in 36 yaşındaki emektar oyuncusu Dwyane Wade, 28 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Goran Dragic 20 sayı, James Johnson ise 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma üre 17.04.2018 Ersan'ın double-double'ı yetmedi. 76ers'ta Ben Simmons 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Dario Saric ise 23 sayı, 9 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı. 14 sayı, 11 ribauntla double-double yapan Ersan İlyasova'nın gayreti de galibiyete yetmedi.

WARRIORS YOLU YARILADI

Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı ilk tur serisi 2. maçını, 116-101 ev sahibi Warriors kazandı. Warriors böylece seriyi 2-0'a getirdi. Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Kevin Durant ve maçı 31 sayı, 5 asistle tamamlayan Klay Thompson taşıdı. Spurs'te LaMarcus Aldridge 34 sayı, 12 ribaunt ve Patty Mills 21 sayıyla mücadele etti.