Miami'den, Dion Waiters'a 10 maç uzaklaştırma cezası

The Athletic'den Shams Charania'nın raporuna göre; Dion Waiters, THC (Hint keneviri bitkisinde doğal olarak bulunan analjezik madde.) içeren şekerlemeleri fazla tükettiği için aşırı doz yaşamış ve baygınlık geçirmişti.

UÇAKTA FENALAŞTI

Waiters, ekibin perşembe gecesi Denver'a yaptığı uçuşta panik atak geçirmiş ve iniş yaptıklarında acil durum görevlileri tarafından karşılanmıştı.

Takımın Cuma günkü maçında, hastalık sonucu sakatlığı olduğu şeklinde rapor edilmişti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Takımın konuyla ilgili yaptığı duyuruda, Waiters'ın eylemleri yüzünden hayal kırıklığına uğradığını belirtti:

"Dion'ın perşembe gecesi korkunç durumunu içeren bu sezonki eyleminden ötürü çok hayal kırıklığına uğradık ve sonuç daha kötü olmadığı için memnunuz."



