Michael Frey'den F.Bahçe'ye 4 yıllık imza

Transferin bitimine 8 gün kala Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Bu sezon Berke, Barış, Ferdi, Ayew ve Slimani'yi kadrosuna katan, Fernandao, Giuliano ve Josef'i satan sarı-lacivertliler bir ismi daha açıkladı.

Leicester City'den Islam Slimani'yi renklerine katan Fenerbahçe, forvete bir ismi daha katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, İsviçre'nin FC Zurich takımında oynayan Michael Frey ile anlaştı.

Sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelen Frey, sarı-lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Frey, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi VİDEO



FENERBAHÇE AÇIKLADI

Sarı-lacivertli ekip Frey'le 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İsviçre’nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey’i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.



Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsviçre basını Fenerbahçe'nin golcü oyuncuya her sezon için 1 milyon euro ödeyeceğini yazdı. 24 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Frey, geçtiğimiz sezon 36 maça çıktığı Zurich ile 16 gol attı 6 da asist yaptı.

