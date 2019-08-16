Michael Frey, Nürnberg'e transfer oluyor

Fenerbahçe'nin geçen sene kadrosuna kattığı fakat beklentilerin çok altında performans sergilediği için göndermeye karar verdiği Frey'e Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg talip oldu.
"FREY İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Haber Global’e konuşan Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, “Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Frey için gelen teklife sıcak baktığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin ilerlediği öne sürüldü.
Geçen sezon sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan Frey’in adı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile de anılmıştı.