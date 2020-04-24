Michael Frey transfer sorularını yanıtladı

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Zürich'ten renklerine kattığı Michael Frey, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratınca Almanya 2. Bundesliga takımı Nürnberg'e kiralanmıştı.

Geleceğiyle ilgili olarak Bild Gazetesi'ne konuşan İsviçreli oyuncu, sarı-lacivertli kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğuna vurgu yaptı.

''HER GÜN ÇILGINLAR GİBİ ÇALIŞIYORUM''

Bild muhabiri Marco Werzinger'den gelen, "Kulübün, 3 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak seni Fenerbahçe'den alacaktı. Ancak, koronavirüs salgını sonrası tüm kulüpler finansal açıdan zorluk yaşıyor. Bu konuda seninle konuştular mı, geleceğin ne olacak?" sorusunu yanıtlayan Frey, henüz bu konuları konuşma fırsatının olmadığını belirtirken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu sezonu saymazsak, Fenerbahçe ile 2 sezonluk daha sözleşmem var. Ben her gün çılgınlar gibi çalışıyorum ve futbolun başlayacağı güne hazır olarak girmeyi istiyorum. Şu anda dünyada çok büyük problemler var. Bir futbolcunun geleceğinden çok daha önemli şeyler oluyor. O yüzden henüz bu konuları konuşma fırsatı olmadı."