Michael Frey'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe, geçen sezon transfer ettiği Michael Frey'i yaz transfer döneminde Nürnberg'e gönderdi.

"TAKIMIMA ODAKLANDIM"

Yeni tarzı ve kariyer planlaması hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'ye dönmek istemediğinin altını çizdi.

Saçlarını kazıtmasıyla ilgili konuşan Frey, "Bir şeyleri değiştirmek istiyordum. Özellikle duş alırken saçlarım beni rahatsız ediyor. Kendi kendime bundan kurtulacağımı söyledim." dedi.

Gelecek sezon için düşünceleri sorulan İsviçreli golcü, "Fenerbahçe'yi düşümüyorum. Bunun bana bir faydası yok. Her antrenmanda daha çok çalışarak takıma katkı vermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Frey, bu sezon Nürnberg ile 2. Bundeliga'da 15 maça çıktı ve 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi.