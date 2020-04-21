Michael Jordan belgesel gelirini bağışlayacak

Forbes'da yer alan habere göre; Michael Jordan, alacağı 4 milyon doları hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor.

Birçok sporsever, 2018 yılının Mayıs ayında ilk kez duyurulan belgeseli sabırsızlıkla bekliyordu.

ESPN'in yayınıyla birlikte ilk iki bölüm, ortalama 6.1 milyon izleyici çekti. Belgesel Türkiye'de de yayınlanarak büyük ilgi gördü.

20 yıldır basınla paylaşılmayan özel görüntülerden oluşan 10 bölümlük seride Barack Obama, Phil Jackson, Scottie Pippen ve Kobe Bryant gibi isimler de belgesele konuk oluyor.