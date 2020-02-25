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Michael Jordan, Kobe'yi anma töreninde ağladı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için bir anma töreni düzenlendi. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Michael Jordan ve Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, gözyaşlarını tutamadı.

| Haber Merkezi
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Los Angeles Lakers'ın maçlarına ev sahipliği yapan Staples Center’daki etkinlikte, duygusal anlar yaşandı.

Törenin başında duygusal bir konuşma gerçekleştiren Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, gözyaşlarını tutamadı.

Michael Jordan, Kobe'yi anma töreninde ağladı - VİDEO

Vanessa Bryant, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hala en iyi takımız." dedi.

"Kobe ölünce benim de içimde bir parçam öldü." diyen NBA'in yaşayan efsanesi Michael Jordan da konuşmasını, gözyaşları içinde yaptı.

Sahneye gelen bir başka NBA efsanesi Shaquille O'Neal ise Los Angeles Lakers'tan takım arkadaşı Kobe Bryant için "O artık cennetin en iyi oyuncusu." ifadesini kullandı.

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