Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı

Müzayede şirketi Sotheby's tarafından pazar günü açık artırmayla satışa çıkarılan ayakkabılar için dünyanın dört bir yanından, toplam 10 kişi fiyat artırarak yarıştı.

Sotheby's'den yapılan yazılı açıklamada; "Teklif savaşları sonucu ayakkabının değeri açık artırmanın son 20 dakikasında tahminlerin 300 bin dolar üzerine çıktı. Ayakkabılar, 150 bin dolar olan ön değerlemenin üç buçuk kat üzerinde satıldı." ifadeleri yer aldı.

REKOR KIRDI

Sağ tekinde Jordan'ın imzası bulunan ayakkabı, 560 bin dolara (Yaklaşık 3 milyon 858 bin TL) alıcı bularak müzayede rekoru kırdı.